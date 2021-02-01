При порыве трубопровода на Ямале никто не пострадал

| Фото: https://nng.gazprom-neft.ru/ | Фото: https://nng.gazprom-neft.ru/

Пострадавших после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении на Ямале нет, лес и водоемы рядом с местом происшествия отсутствуют, сообщают РИА Новости со ссылкой на "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз".

"Оповещение об инциденте направлено соответствующим государственным органам, пострадавших нет. Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют", - сообщили в пресс-службе компании.

На внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости, содержание воды в которой более 95%. На данный момент производят замену поврежденного фрагмента трубопровода, работы будут завершены до конца текущего дня.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - дочернее предприятие "Газпром нефти", которое занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономным округах. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений, в том числе и Спорышевское.