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При порыве трубопровода на Ямале никто не пострадал

Происшествия, 16:33 28 февраля 2021

https://nng.gazprom-neft.ru/ | Фото: https://nng.gazprom-neft.ru/

Пострадавших после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении на Ямале нет, лес и водоемы рядом с местом происшествия отсутствуют, сообщают РИА Новости со ссылкой на "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз".

"Оповещение об инциденте направлено соответствующим государственным органам, пострадавших нет. Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют", - сообщили в пресс-службе компании.

На внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости, содержание воды в которой более 95%. На данный момент производят замену поврежденного фрагмента трубопровода, работы будут завершены до конца текущего дня.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - дочернее предприятие "Газпром нефти", которое занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономным округах. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений, в том числе и Спорышевское.

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