Тюменский студент проведет полгода в колонии-поселении за пьяную езду

| Фото: Мосгорсуд во ВКонтакте | Фото: Мосгорсуд во ВКонтакте

Шесть месяцев и пять дней лишения свободы – такой приговор вынес 22-летнему студенту за пьяную езду Ленинский районный суд Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Отбывать наказание молодой человек будет в колонии-поселении. Кроме того, суд на три года лишил его права садиться за руль.

Как пояснили в надзорном органе, молодой человек из Ноябрьска обучался в одном из вузов Тюмени. С мая по июль 2020 года студент семь раз привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В октябре его осудили по ст. 264.1 УК РФ к 300 часам обязательных работ.

Ночью 25 декабря студента, управлявшего машиной Hyudai Elantra, остановили сотрудники ДПС. У водителя имелись признаки опьянения, но от медосвидетельствования он снова отказался. Было возбуждено второе уголовное дело. Позднее состоялся суд.