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В Тюмени выставку о свадьбах откроют обрядовыми песнями

Общество, 09:10 04 марта 2021

из архива Лилии Деминой | Фото: из архива Лилии Деминой

Свадебные обрядовые песни услышат тюменцы на выставке "Время любви", которая откроется в музее "Усадьба Колокольниковых" 5 марта в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Посетителям предложат с разных сторон посмотреть на одно из главных событий в жизни каждого человека. Гости узнают много интересного о свадебных традициях и обрядах, моде, аксессуарах и приметах.

"Гостями открытия станут тюменцы, которые причастны к созданию выставочного проекта, а также участники фольклорного ансамбля "Росстань", которые исполнят свадебные обрядовые песни", – рассказал организаторы.

На открытие выставки вход свободный. Записаться можно по телефону: 46-49-63.

Возрастное ограничение - 6+.

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# выставка , музыка , свадьбы

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