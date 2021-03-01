"Япония на Урале" осенью придет в Тюменскую область

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

В Тюменской области осенью 2021 года пройдут мероприятия пятого юбилейного фестиваля "Япония на Урале".

Фестиваль, как заявил на пресс-конференции, посвященной началу IV регионального фестиваля "Япония на Урале. Весна2021" председатель Свердловского отделения общероссийского общества "Россия Япония" Вадим Занин, впервые пройдет в масштабе всего Уральского федерального округа.

"Мы уже ведем подготовку к V региональному юбилейному фестивалю "Япония на Урале. Осень 2021", - пояснил он. - И его особенность в том, что он впервые пройдет уже в формате всего Уральского федерального округа и объединит Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области. И, таким образом, совместными усилиями мы сможем централизованно организовывать еще более крупные масштабные мероприятия, облегчить логистику по приглашению японских гостей и коллективов, еще большему числу наших жителей рассказать об истории этой удивительной страны".

Посольство Японии, как отметил министр посольства Японии в России Тосио Ямамото, придает большое значение межрегиональным обменам.

"Наша совместная работа, - подчеркнул он, - не останавливалась даже в условиях пандемии. В прошлом году и также нынешней зимой из-за пандемии нам пришлось часть проектов провести в онлайн-формате, но мы стремимся к тому, чтобы как можно больше россиян смогли наслаждаться японской культурой независимо от ситуации. И я очень рад, что мы сможем провести региональный фестиваль "Япония на Урале. Весна 2021" в более привычном для всех традиционном формате".

Региональный фестиваль "Япония на Урале. Весна 2021" пройдет в Свердловской области с 5 по 14 марта. В это раз площадками фестиваля станут города Реж, Нижний Тагил, Дегтярск и поселок Байкалово.

В каждом городе-участнике, по данным организаторов, будут показаны три киноленты: "После сезона цветов" (16+) Кэндзи Наканиси, "Мамесиба" (16+) Юдзи Нагамори и "Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви" (16+) Юдзо Асахара. Все три картины — участники престижных международных фестивалей.

"Очень зрелищные яркие картины, в которых зрители могут насладиться красотой цветущей сакуры, захватывающими поединками, видами древней и современной Японии" - рассказал Вадим Занин.