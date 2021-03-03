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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Женщина и двое мужчин скончались от COVID-19 в Тюменской области

Общество, 14:17 03 марта 2021

www.mos.ru

Три пациента с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии - 296 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на усилия врачей, спасти не удалось мужчину 74 лет, у него развилась острая легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Женщина 65 лет умерла от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарой субтотально-тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Мужчина 56 лет скончался от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

90 пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели за сутки в регионе. За весь период пандемии - 29 тыс. 701 человек.

В субъекте зарегистрировано 86 новых случай заболевания, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии - 31 тыс. 554.

К ИВЛ подключены 11 пациентов. 6 тыс. 812 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 - на перевахтовке.

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# коронавирус , пандемия

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