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В праздничные выходные в Тюмени будет снежно и тепло

Общество, 10:23 05 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплая и временами снежная погода ожидается в Тюмени в выходные дни, 6 и 7 марта.

По данным центра Фобос, 6 марта в течение суток будет пасмурно, возможен небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до минус 6, ночью опустятся до минус 18.

7 марта сохранится вероятность осадков, возможен туман. Днем ожидается до минус 8 градусов, ночью – до минус 17.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. Так, 8 марта синоптики прогнозируют небольшой снег, в дневные часы температура воздуха составит минус 10 градусов, ночью похолодает до минус 12.

9 марта будет по-прежнему снежно, днем потеплеет до минус 4 градусов.

Любовь Голышева

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