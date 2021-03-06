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Тюменцев приглашают в музей послушать гитару

Общество, 09:48 06 марта 2021

Фото: museum-72.ru

Концертная программа "Пробуждение весны: путешествие с гитарой" пройдет в музее "Усадьбе Колокольниковых" в Тюмени 6 марта.

Для гостей прозвучат популярные испанские, итальянские, французские, бразильские мелодии в исполнении музыкантов центра культуры и творчества "Тюмень", сообщает "Тюменская область сегодня".

Встреча состоится в 18:00. Вход свободный, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться на встречу возможно по ссылке или по тел. 8 (3452) 46-49-63. Возрастная категория посетителей 16+.

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