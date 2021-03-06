Тюменский общепит продемонстрировал рост по итогам 2020 года

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

На 8,3 тыс. увеличилось количество посадочных мест в общепите Тюменской области за 2020 год. Число объектов общественного питания в регионе выросло на 227.

Наибольший рост в прошедшем году продемонстрировал формат кафе и кофеен. Кроме того, в регионе появились 47 новых магазинов кулинарии, 41 бар и 30 ресторанов быстрой доставки, пишет "Вслух.ру". По данным Реестра объектов и субъектов общественного питания города на 25 декабря 2020 года, в областном центре функционировали 2 тыс. 386 объектов общепита, это 101 тыс. 672 посадочных места.

По итогам подготовленного Тюменьстатом рейтинга, по итогам 2020 года Тюменская область находится на третьем месте среди регионов УФО по обороту общественного питания на душу населения.