В тюменской поликлинике №4 открылось детское стоматологическое отделение

Фото: областной больницы № 15 Нижней Тавды Фото: областной больницы № 15 Нижней Тавды

Детское стоматологическое отделение открылось в поликлинике №4 по ул. Профсоюзная, 79 в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Отделение, в котором три современных стоматологических установки с камерой и монитором начало работу накануне Международного дня зубного врача, который отмечается 6 марта. Здесь оказывают исключительно терапевтическую стоматологическую помощь. Новейшая аппаратура расширяет возможности специалистов при оказании помощи. Так один из приборов позволяет проводить лазерную диагностику кариеса и обнаружить скрытые кариозные полости. Метод комфортен и безопасен даже для самых маленьких пациентов. По направлению педиатров стоматологи проводят профилактические осмотры.

Записаться на прием можно через контакт-центр поликлиники по телефону, или через Интернет. Приоритет – у пациентов, закрепленных за поликлиникой.

Качественная стоматологическая помощь стала доступнее для юных жителей Тюмени, а это – одна из основных задач региональной программы по развитию детской медицины в рамках национального проекта "Здравоохранение".