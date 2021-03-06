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Тюменские волонтеры поздравили женщин-медиков с праздником 8 Марта

Общество, 12:31 06 марта 2021

Фото: Опорный центр развития добровольчества

Тюменские волонтеры из Опорного центра развития добровольчества поздравили врачей и медицинский персонал поликлиники №5 с наступающим Международным женского днем в рамках всероссийской весенней акции "Вам, любимые".

Добровольцы вручили женщинам-медикам букеты тюльпанов, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

"Перед тем, как постучаться к врачам в кабинеты, наши ребята очень волновались – они не знали, как отреагируют люди на их появление. Но с первых секунд стало понятно, что люди приятно удивлены! Их улыбки было видно даже через медицинскую маску, а глаза сияли", - рассказала координатор Опорного центра развития добровольчества в сфере физкультуры и спорта Сабина Алиева.

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