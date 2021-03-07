Аптека Ялуторовской больницы отвечает современным требованиям
Фото: ИА "Тюменская линия"
Аптечная служба областной больницы №23 в Ялуторовске переехала в свежеотремонтированное помещение. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
В стационаре больницы ежегодно проходят лечение до 9 тыс. пациентов. Своевременное обеспечение лекарствами - очень важная задача, отметила фармацевт аптеки Наталья Исхакова. В новом помещении созданы все условия, необходимые для правильного и безопасного хранения препаратов и материалов.