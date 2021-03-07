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Тюменцам предлагают почтовые открытки к 8 Марта

Общество, 15:42 07 марта 2021

Фото: УФПС Тюменской области

Широкий ассортимент поздравительных открыток, в том числе к Международному женскому дню 8 Марта, представлен во всех почтовых отделениях региона, сообщила пресс-секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

Кроме того, в почтовом отделении №26 по Республики, 144 на филателистической выставке можно увидеть открытки с советскими марками за 4 и 5 копеек, пишет Megatyumen.ru. У операторов в этом же отделении также можно приобрести художественные марки.

В век интернета все так же живут поздравления, отправленные почтой, уверены тюменские почтальоны.

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