Тюменские волонтеры "ЛизаАлерт" в феврале нашли семь пропавших жителей региона

Фото: Поисковый отряд “Лиза Алерт” во ВКонтакте Фото: Поисковый отряд “Лиза Алерт” во ВКонтакте

Семь пропавших жителей Тюменской области нашли живыми в феврале волонтеры регионального поискового отряда "ЛизаАлерт".

За месяц тюменским поисковикам поступило 12 сообщений о пропавших людях. Пока не найден один человек, две заявки остались неподтвержденными, сообщает "Тюменская область сегодня".

Напомним, бесплатный круглосуточный номер движения "ЛизаАлерт" для всех регионов России - 8-800-700-54-52. Кроме того, заявки на поиск пропавших людей принимаются на сайте lizaalert.org.