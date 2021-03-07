Нежная фотосессия проходит в тюменском торговом центре в честь 8 Марта

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничная фотосессия, посвященная Международному женскому дню, проходит в тюменском торговом центре "Сити Молл" с 6 по 8 марта.

В праздничные выходные с 15 до 17 часов профессиональный фотограф готов сделать снимки в уникальной фотозоне.

Кроме того, со 2 по 8 марта в торговом центре проходит весенняя ярмарка. А 8 марта в "Сити Молле" будет работать мастер по плетению косичек, сообщает "АиФ tmn.ru".