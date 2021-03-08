Женщины за рулем - в зоне особого внимания тюменской Госавтоинспекции

Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Большинство женщин аккуратны за рулем, среди них намного меньше грубых нарушителей ПДД, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Тем не менее, в преддверии праздника 8 Марта тюменские сотрудники ГИБДД проводят мероприятия, направленные на соблюдение Правил дорожного движения женщинами-водителями.

Женщины составляют более 50% кандидатов в водители, получающих впервые водительские удостоверения в Тюменской области. В 2020 году на дороги региона выехали более 4,5 тыс. автоледи. В Госавтоинспекции отмечают, что теоретический экзамен на получение водительских удостоверений женщины сдают лучше мужчин, а практический - наравне с ними.

Тем не менее, женщины-водители совершают примерно каждое седьмое ДТП в Тюменской области.

В преддверии праздника автоинспекторы традиционно поздравляют автоледи на дорогах, вручая им цветы и памятки по безопасности дорожного движения, проводят мероприятия у детских учреждений, призывая женщин соблюдать ПДД при перевозке детей.