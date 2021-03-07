Праздничный концерт прошел в ДК "Нефтяник" накануне Дня 8 Марта

Афиша Тюменского концертно-театрального объединения Афиша Тюменского концертно-театрального объединения

Лучшие творческие коллективы и солисты Тюменского концертно-театрального объединения выступили на праздничном концерте "Я милую узнаю", который прошел во Дворце культуры "Нефтяник" накануне Международного женского дня 8 Марта,

Тюменских женщин поздравили эстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба", почетный работник культуры и искусств Тюменской области Сергей Дьяконов-Дьяченков, Виктория Некрасова, Светлана Костко, Михаил Шепеленко, Юлия Варламова, Марина Штанько, Андрей Вохминцев и вокал-группа "Санрайз". Ведущим концерта был актер театра и кино Леван Допуа.

Программу представления подготовил главный режиссер Тюменского театра кукол, заслуженный артист Российской Федерации, почетный работник культуры и искусств Тюменской области Сергей Грязнов.

"Замечательный концерт и прекрасные артисты! – поделилась впечатлениями жительница Тюмени Лариса Саукова.