Тюменки написали свои желания губной помадой

Фото: Вадим Бегун Фото: Вадим Бегун

Перформанс под названием "Хочу и могу" прошел в тюменском торгово-развлекательном центре "Сити Молл" - жительницы областной столицы на специальных стендах написали свои заветные желания губной помадой.

Эту необычную акцию придумали в молодежном театральном центре "Космос", сообщает "Комсомольская правда в Тюмени".

"Желания очень понятные и достижимые. Одна из женщин, например, хочет стать известным фотографом. Другие мечтают похудеть и удачно выйти замуж. Нет абсолютно никаких преград, женщины снова напоминают себе и миру, что они могут все", - прокомментировал руководитель молодежного центра "Космос" Илья Титов.