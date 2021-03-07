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Тюменки написали свои желания губной помадой

Общество, 20:14 07 марта 2021

Фото: Вадим Бегун

Перформанс под названием "Хочу и могу" прошел в тюменском торгово-развлекательном центре "Сити Молл" - жительницы областной столицы на специальных стендах написали свои заветные желания губной помадой.

Эту необычную акцию придумали в молодежном театральном центре "Космос", сообщает "Комсомольская правда в Тюмени".

"Желания очень понятные и достижимые. Одна из женщин, например, хочет стать известным фотографом. Другие мечтают похудеть и удачно выйти замуж. Нет абсолютно никаких преград, женщины снова напоминают себе и миру, что они могут все", - прокомментировал руководитель молодежного центра "Космос" Илья Титов.

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