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Тобольск вспоминает своего великого земляка Семена Ремезова

Общество, 18:48 08 марта 2021

Фото: предоставлено организаторами проекта "Формула искусства"

Своему великому земляку Семену Ремезову посвящает Тобольск 2021 год. Под знаком его памяти тоболяки проведут целый ряд мероприятий.

"В 2021 году мы отметим важную дату - 320 лет со дня, когда Ремезов завершил работу над "Чертежной книгой Сибири", - сообщил в социальной сети "Инстаграм" глава Тобольска Максим Афанасьев.

В марте в Тобольске состоится фото-квест для тоболяков и гостей города - в фотозоне в ТЦ "Жемчужина Сибири"представят предметы интерьера и одежды из фильма "Тобол". Затем - лекция "С.У. Ремезов – Сибирский да Винчи", сообщает "Тюменская область сегодня"

15 марта горожане смогут увидеть презентацию карты культурного наследия духовной столицы Сибири для историков, краеведов и представителей турсферы города.

20 марта, пройдут экскурсии в рамках акции "Памятники должны говорить". Мероприятие состоится у памятника Ремезову для всех желающих.

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