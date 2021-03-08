Тобольск вспоминает своего великого земляка Семена Ремезова
Своему великому земляку Семену Ремезову посвящает Тобольск 2021 год. Под знаком его памяти тоболяки проведут целый ряд мероприятий.
"В 2021 году мы отметим важную дату - 320 лет со дня, когда Ремезов завершил работу над "Чертежной книгой Сибири", - сообщил в социальной сети "Инстаграм" глава Тобольска Максим Афанасьев.
В марте в Тобольске состоится фото-квест для тоболяков и гостей города - в фотозоне в ТЦ "Жемчужина Сибири"представят предметы интерьера и одежды из фильма "Тобол". Затем - лекция "С.У. Ремезов – Сибирский да Винчи", сообщает "Тюменская область сегодня"
15 марта горожане смогут увидеть презентацию карты культурного наследия духовной столицы Сибири для историков, краеведов и представителей турсферы города.
20 марта, пройдут экскурсии в рамках акции "Памятники должны говорить". Мероприятие состоится у памятника Ремезову для всех желающих.