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Александр Моор поздравил жительниц региона с Международным женским днем 8 марта

Губернатор, 08:40 08 марта 2021

Фото: admtyumen.ru

Улыбками, теплом души, сердечной щедростью женщины олицетворяют первые солнечные весенние дни. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жительниц региона с Международным женским днем 8 Марта.

"Вы даете начало новой жизни, своей женской мудростью и чуткостью укрепляете семейный очаг, а любовью и поддержкой вдохновляете на новые свершения. Пусть в вашей жизни всегда царят понимание, любовь и радость", – обратился к тюменкам губернатор.

Александр Моор пожелал женщинам здоровья, благополучия, мира и счастья.

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