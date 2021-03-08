Уникальную женскую красоту показывают ишимцы в новом фотопроекте

Фото предоставлено мультицентром «Моя территория» в Ишиме | Фото: Фото предоставлено мультицентром «Моя территория» в Ишиме | Фото:

Фотопроект "Нестандарт", посвященный естественной женской красоте, представили в Ишиме 8 Марта. В нем приняли участие семь девушек от 16 до 30 лет разных типов внешности и с разными характерными чертами, которые в сумме делают людей уникальными.

"Красоту любого человека не стоит стандартизировать. Каждый красив и привлекателен, в любом есть изюминка, которая прекрасна. Поэтому не нужно комплексовать и считать, что в тебе что-то не так. Надо принимать и любить себя таким, какой ты есть", - рассказал креативный фотограф, один из создателей фотопроекта "Нестандарт" Олег Савченко.

Проект приурочен к Международному женскому дню и акции #ВамЛюбимые, сообщает пресс-служба Ишимского мультицентра "Моя территория". Посмотреть фотографии можно в группе мультицентра по ссылке.