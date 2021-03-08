Два человека погибли в ДТП в Тюменской области 7 марта

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

Пять дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области 7 марта, в них погибли 2 человека, 14 человек ранены, в том числе четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

На 296-м км федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень в десятом часу вечера столкнулись "Шевроле Ланос", "Мерседес Бенц" и "Мицубиси". Предварительно, 37-летняя водитель автомобиля "Шевроле", жительница Тюмени, выехала на встречную полосу, в машине с ней ехали трое детей. Женщина пояснила, что они ехали к родственникам в Тугулым. Она просмотрела сообщение, которое получила на Вацап, а когда подняла голову, ее ослепил встречный автомобиль, повернула руль вправо, машина зацепила обочину, а далее – встречная полоса.

В аварии пострадали водитель и четверо пассажиров "Шевроле": 18-летняя девушка и девочки 7-ми и 3-х лет, а также 3-месячная малышка, получившая тяжелые повреждения. Двое младших детей госпитализированы. Предварительно, дети перевозились в удерживающих устройствах. Стаж водителя "Шевроле" за рулем 2 года. Обстоятельства ДТП выясняются.

Двойная трагедия произошла вчера в 22 часа 10 минут на 379-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Автомобиль "Лада Приора", в котором ехали два брата из Курганской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой". 34-летний водитель "Лады" погиб на месте ДТП. 26-летний пассажир "Тойоты", житель Кондинского района ХМАО, доставлен в больницу и там скончался от тяжелейших повреждений. 26-летний пассажир "Лады" доставлен в лечебное учреждение с различными ранениями. Обстоятельства ДТП выясняются.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, случившегося вчера около полудня на ул. П.Артамонова в Тюмени. Здесь, на стоянке у дома №8 автомобилем "Киа Спортедж" сбита 40-летняя тюменка, после этого внедорожник отбросило на стоящую "Ладу Веста". Женщина-пешеход получила тяжелые повреждения, она в больнице. Водителю "Киа" 40 лет, ее стаж за рулем 19 лет.