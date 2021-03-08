Глава Тюмени поздравил тюменок-экскурсоводов в День 8 Марта

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Трех тюменских женщин-экскурсоводов лично поздравил с Днем 8 Марта глава областной столицы Руслан Кухарук. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Оксана Котельникова, Ольга Лукошкова и Марина Сафина внесли существенный вклад в создание новых туристических маршрутов. Несмотря на праздничный день, они и 8 Марта проводят экскурсии по Тюмени.

"Вы делаете все, чтобы наш город открывали заново и влюблялись в него. Вы находите уникальные факты развития Тюмени и рассказываете какой вклад в него внесли наши земляки. Вы трепетно относитесь к своему делу. Спасибо Вам за это", - обратился к экскурсоводам Руслан Кухарук.

В ответ женщины предложили главе Тюмени поучаствовать в разработаны ими в экскурсиях, а также пригласили юных тюменцев познакомиться с историей лучшего города Земли.