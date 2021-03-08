Руслан Кухарук поздравил женщин-ветеранов с Днем 8 Марта

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Жительниц Тюмени - ветеранов войны и труда лично поздравил с Международным женским днем 8 Марта глава областной столицы Руслан Кухарук.

90-летняя Анна Александровна Баландина - ветеран Великой Отечественной войны. Она регулярно встречается с молодежью и проводит в школах уроки памяти. "Примите самые теплые поздравления с праздником. Вы для нас - пример того, как надо любить Родину. Спасибо вам за вклад в Победу. Мы ценим и любим вас, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни", - обратился к ветерану Руслан Кухарук.

Он напомнил, что скоро на заседании думы будет рассматриваться вопрос о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести".

Другая известная тюменка – ветеран Великой Отечественной войны Тамара Александровна Майер. Она всю жизнь проработала на заводе. Сегодня Тамара Александровна - частый гость в школах, встречается с учениками и рассказывает о работе в тылу. "Подвиги наших ветеранов являются яркими примерами патриотизма для молодежи,- подчеркнул Руслан Кухарук.