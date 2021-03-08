Тюменцам предлагают работу на Единой горячей линии по COVID-19

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Для работы на Единой горячей линии по новой коронавирусной инфекции срочно требуются сотрудники, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Требования к кандидатам - ответственность и пунктуальность, грамотная речь без дефектов, умение осваивать большой объем информации, навыки работы на компьютере, а главное - желание помогать людям.

Предлагается скользящий индивидуальный график работы с 8 до 22 часов. Кол-центр расположен в центре Тюмени, в Тюменском технопарке, ул. Республики д.142. Оплата труда сдельная, от 20 тыс. рублей.

Вы можете откликнуться на вакансию, заполнив анкету по ссылке.