В МФЦ Тюменской области Алиса консультирует по 100 госуслугам

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Список государственных услуг, по которым тюменцы могут проконсультироваться у голосового помощника Яндекса Алисы, достиг сотни. Алиса знает, как получить некоторые услуги Росреетра, налоговой службы, МВД, Пенсионного фонда, социальной поддержки, Госохотуправления и фонда социального страхования, сообщает пресс-служба ГАУ ТО "МФЦ".

Из востребованных среди населения – услуги по предоставлению сведений из ЕГРН, получению ИНН, выдача паспорта РФ, рассмотрение заявлений на распоряжение маткапитала, а также выдача разрешений на добычу охотресурсов.

"За последнее время востребованность Алисы среди наших клиентов существенно увеличилась. За три месяца статус заявления через Алису проверили более четырех тысяч человек. По востребованности она уже опережает Телеграм. Пользоваться Алисой очень просто: открыл браузер, произнес номер, в считанные секунды получил ответ", - расссказал директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

Использовать навык Алисы МФЦ в Тюменской области начал еще в ноябре 2019 года. Тогда у Алисы можно было узнать о поступлении результата по заявлению, поданному в центре "Мои документы". Далее Алиса научилась записывать на прием. А с сентября 2020 года с двух услуг началось внедрение навыка консультаций. В разговоре с Алисой стало возможным узнать адрес центра, в котором услуга предоставляется, перечень необходимых документов, сроки оказания, размер госпошлины или платы, возможные причины отказа в госуслуге.

Чтобы воспользоваться голосовым помощником, необходимо произнести фразу "Алиса, запусти навык "Мои документы" Тюмень". А далее действовать по предложенному меню.

С полным перечнем услуг, доступных для консультации через Алису, можно ознакомиться на сайте mfcto.ru в разделе новости.