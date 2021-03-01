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Тюменский экстремальный забег "Стальной характер. Холод" собрал больше тысячи участников

Спорт, 15:34 10 марта 2021

Фото: ИА "Сибинформбюро" | Фото:

Более тысячи поклонников активного образа жизни из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Санкт-Петербурга и Москвы приняли участие в экстремальном забеге "Стальной характер. Холод", который прошел на базе отдыха "Кулига-парк" в окрестностях областной столицы.

Участники забега преодолели дистанцию в 5 км. "Ноги промокли... Разбита немного губа. Но это невероятные эмоции на долгую память. Я смогла. Спасибо нашей команде! Командный дух способен на многое!", - поделилась своими эмоциями в социальной сети Инстаграм Надежда Смирнова из команды слушателей тюменской радиостанции Dipol FM.

Фото: ИА "Сибинформбюро" Фото: ИА "Сибинформбюро" ﻿

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