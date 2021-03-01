Новые специалисты начнут работать в сосудистом отделении областной больницы № 1

| Фото: пресс-служба ОКБ № 1 | Фото: пресс-служба ОКБ № 1

Новые специалисты начнут работать в первичном сосудистом отделении областной больницы № 1 в Тюмени. В состав мультидисциплинарной бригады войдут социальный работник, врач физической и реабилитационной медицины, медицинская сестра по реабилитации, сообщает пресс-служба медучреждения.

Кроме того, в 2021 году в отделении установят подъемник, с помощью которого можно одновременно поднимать и взвешивать пациента. В планах также дополнительное обучение специалистов.

С начала 2021 году лечение в первичном сосудистом отделении областной больницы № 1 прошли 113 человек. Мультидисциплинарная реабилитационная бригада начинает лечение экстренно поступившего пациента в течение первых 24 часов от развития заболевания

В составе бригады - врач-невролог, инструктор-методист, инструктор по лечебной физкультуре, логопед, медицинский психолог, физиотерапевт, медсестра. Каждый из них вносит свой вклад в восстановление больных после инсульта.

Лечение проводится в специально оборудованных помещениях после комплексной оценки и в зависимости от индивидуальных потребностей больного. Каждый из врачей бригады осматривает пациента и на основе их заключений принимается общее решение о тактике лечения и восстановления.

По словам заведующего сосудистым отделением ОКБ № 1 Рашита Раемгулова, в зависимости от самочувствия занятия с пациентом длятся до трех часов в день. График восстановления после инсульта – щадящий и в то же время максимально возможный.

"Нам важно на первом этапе не терять ценные минуты, сделать все возможное, чтобы человек вернулся к самостоятельному решению бытовых вопросов как можно быстрее", - рассказал он.

На втором этапе реабилитации пациента направляют в областную больницу № 2 – там имеется специализированное отделение медицинской реабилитации. Затем следует третий, заключительный этап восстановления – амбулаторный.