Сотрудники нефтегазового предприятия выйдут на зарядку в центре Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Сотрудники предприятия "РН-Уватнефтегаз" примут участие в физкультурном занятии на Цветном бульваре в Тюмени 12 марта в 14 часов 30 минут. Его проведут спортивные волонтеры проекта "Физкультура на производстве", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Проект "Физкультура на производстве" проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Его поддержал городской департамент по спорту и молодежной политике, Тюменский колледж производственных и социальных технологий и Институт физической культуры ТюмГУ.

С января 2021 года к проекту присоединились более 20 организаций города и ввели производственную гимнастику в рабочий график.

К участию приглашают трудовые коллективы Тюмени.