В Уватском районе продолжается подготовка к весеннему паводку

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В Уватском районе продолжается подготовка к весеннему паводку. Уже завершился ремонт гидротехнического сооружения в Алымке. Со стороны Иртыша отсыпали грунтом всю площадь дамбы.

На эти цели из районного бюджета выделили 5,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба районной администрации. Кроме того, на некоторых участках сооружения установили заградительные боны, общей протяженностью 350 погонных метров.

"Боны, как эффективное средство постоянной плавучести, устанавливаем для защиты береговой полосы от волновых и ветровых нагрузок в целях сохранения целостности конструкции сооружения", – пояснил инженер дирекции по управлению муниципальным хозяйством Виктор Пелех.

Всего в Уватском районе 5 гидротехнических сооружений: в Осиннике, Алымке, Туртасе и Увате.