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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовске открылся кабинет для пациентов с сердечной недостаточностью

Общество, 09:29 13 марта 2021

Фото: пресс-службы областной больницы № 23

10-12 человек ежедневно обращаются за помощью в кабинет хронической сердечной недостаточности, который работает в ялуторовской Областной больнице №23.

Участковые терапевты и фельдшеры ФАПов помогают составить список пациентов. Таких в Ялуторовске и районе уже сейчас больше 400 человек. Всех их в порядке очередности пригласят на первичный прием. Если диагноз подтвердится - закрепят за кабинетом ХСН.

"Принимаем по 10-12 человек в день. Пока пациентов, диагноз которых не подтвердился, меньше десяти процентов", – отмечает кардиолог кабинета ХСН Сабина Аужанова.

Как сообщает пресс-служба Областной больницы №23, кабинет хронической сердечной недостаточности открыт в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

"Кабинет мы организовали по рекомендации главного внештатного кардиолога департамента здравоохранения Тюменской области Олега Рейтблата, – рассказала заведующая взрослой поликлиникой ОБ №23 Лилия Бадыгина.

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