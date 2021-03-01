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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские волонтеры: для добрых дел всегда найдется время

Общество, 10:48 13 марта 2021

мывместе.рф | Фото: мывместе.рф

Марина Агапова учится на шестом курсе лечебного факультета ТюмГМУ. Ей удается совмещать пары с работой медсестрой в Кардиоцентре и с волонтерством в штабе #МыВместе. Добровольцем девушка стала, когда занятия перешли в онлайн.

В штабе Марина выполняет заявки пожилых людей на покупку продуктов и лекарств. Иногда, признается она, под конец дня уже не хватает сил.

"После доставки продуктов звонила женщина и благодарила, было очень приятно это слышать. Еще я выезжала на заявку по оплате ЖКХ. Заявительницей была бабушка, которая сломала руку по пути в магазин. В такие моменты понимаешь, что пожилым сейчас нужно быть осторожнее и лучше обратиться за помощью", – рассказала “Вслух.ру” Марина.

Для добрых дел всегда найдется время – так считает и педагог дополнительного образования Галина Тимошенко. В свободное время она на собственном автомобиле ездит по заявкам штаба. Ей повезло – на новом месте работы руководство поддержало ее и предложило подходящий график. В штабе она с осени.

"Усталость, раздражение из-за пробок, очереди в магазинах, тяжелые пакеты — все это есть, но когда я вижу глаза бабуль и дедуль и получаю от них слова благодарности, все негативные эмоции испаряются. Заряжаешься такой энергией, что хочется горы сворачивать", – рассказала Галина.

По словам Галины, подключаются к помощи и магазины – в одном из продуктовых продавцы сами собрали нужные продукты и открыли дополнительную кассу, чтобы обслуживать волонтеров без очереди.

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