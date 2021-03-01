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Тюменские дачные автобусы начнут курсировать в апреле

Общество, 12:52 13 марта 2021

Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

Графики движения автобусов к тюменским дачным сообществам корректируются. Ориентировочно открытие дачного сезона планируется с 24 апреля 2021 года. Об этом рассказал директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

Известно, что для повышения качества транспортного обслуживания установлены следующие маршруты регулярных перевозок: №155к "СК Здоровье – с/о Строитель", №120к "СК Здоровье – с/о Солнечное".

Кроме того, изменена схема движения муниципальных маршрутов №152, №152к. В схему включен промежуточный остановочный пункт СНТ "Березка", пишет "Тюменская область сегодня".

Всю информацию и изменение в режимах работы маршрутов до садоводческих обществ можно посмотреть на официальном сайте МКУ или узнать по телефону информационно - справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

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