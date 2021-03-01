Фермер-пятиклассник из Голышманово стал участником делового форума

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Голышмановский пятиклассник Саша Сотников – самый юный фермер Тюменской области – стал участником делового форума "Капитаны бизнеса". На стратегической сессии школьник попал в группу со студентами местного агропедколледжа.

На диалоговой площадке предприниматели и муниципальные служащие обменялись опытом, получили ответы на интересующие вопросы от топ-менеджеров и руководителей крупных компаний. Одним из таких наставников-капитанов выступил генеральный директор одного из региональных агрохолдинга Серго Торгоми Степанян. Именно он в канун Нового года подарил Саше Сотникову месячного теленка голштино-фризской породы, узнав, что мальчик активно занимается сельским хозяйством. Опытного предпринимателя подкупила целеустремленность парня.

Сейчас у Саши на доращивании три бычка – Бася, Бублик и подаренный Бизон. Ему пошел четвертый месяц.

"Перевели Бизона с молока на сыворотку, чтобы малыш окреп - водой его пока не поимНедавно у него как у маленького ребеночка были сопли, видимо, простыл в морозы. Ставили Бизону уколы – вылечили "мальчика". Как только Саша заходит в загон с ведром, он сразу понимает, что его кормить будут и выбегает вперед, расталкивая остальных животин. Им в стайку подается вода автоматически. Саня мечтает придумать приспособление, чтобы ещё сено не разносить вручную. Мы уже давно таких маленьких телят не выращивали, пришлось вспомнить, какое это оказывается хлопотное дело. Саша с радостью возится со своими бычками: разговаривает и играет с ними. На днях рассказал мне, что у Бизона рожки прорезались. Мне хочется, чтобы сын знал цену деньгам и понимал, что в сельском хозяйстве нет быстрых денег, и даются они тяжким трудом", - , - рассказывает мама мальчика Светлана.

Серго Степанян предложил Саше сотрудничество: закупить у него выращенных бычков и поставить новую партию телят. Юному фермеру Саше Сотникову очень понравился деловой форум. По словам предприимчивого парня, такие заседания для него не скучны, а истории опытных предпринимателей мотивируют его на дальнейшее развитие. В планах Саши - построить ферму, пишет "АиФ - Западная Сибирь".