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Тюменцев приглашают на лекцию об искусстве

Общество, 14:58 13 марта 2021

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Образовательная программа конкурса творческих проектов "ЦЕХ" от Молодежного театрального центра "Космос" стартует 15 марта.

Тюменцев ждет онлайн-лекция от доцента Российского государственного института сценических искусств и Высшей школы экономики, а также двухдневная практика по совершенствованию проектов с режиссером и продюсером.

"Образовательный сегмент — важная часть конкурса "ЦЕХ", это инструмент, с помощью которого можно справиться с самой сложной преградой – страхом первого шага. В этом году программа комплексная: участники научатся придумывать идеи, разберутся в современных трендах искусства, получат обратную связь от экспертов", — рассказал руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов.

Напомним, что заявки на участие в реализации творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" принимаются до 22 марта. Участники могут получить до 500 000 рублей на воплощение своей идеи. Конкурс проходит по пяти направлениям: постановка спектаклей, создание творческих проектов, организация обучения и гастролей для коллективов, крупные фестивали и выставки, арт-объекты. Подробности на космосцентр.рф

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