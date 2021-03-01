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Фотосессию для женщин провели в центре реабилитации инвалидов

Общество, 16:48 13 марта 2021

Фото предоставлено ОЦРИ

Праздничную фотосессию для мам, воспитывающих детей с ограничениями по здоровью провели в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов.

Над каждой участницей акции трудилась команда профессионалов: визажисты, парикмахеры, стилисты и фотографы. Для каждой был создан индивидуальный образ - прическа, макияж, одежда.

Как отмечают организаторы, эти женщины героически борются за здоровье своих детей, отдавая этому все ресурсы и силы, подчас забывая о себе. Возможность посвятить своей внешности какое-то время и получить качественные фотографии стало хорошим подарком к празднику.

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