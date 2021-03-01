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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В приемном отделении ОКБ№2 обновили кабинет офтальмолога

Общество, 17:51 13 марта 2021

Фото: пресс-служба ОКБ № 3 (Тобольск). Архив.

Новое рабочее место врача-офтальмолога оборудовано во взрослом приемном отделении Областной клинической больницы №2.

"В новую установку входит набор линз, щелевая лампа, фороптер, а также проектор тестовых знаков, который позволит избавиться от бумажной таблицы для определения остроты зрения. Словом, есть все для комфортного осмотра. И, что особенно важно в пандемию – в силу конструктивных особенностей новое рабочее место создано из современных материалов и легко дезинфицируется. С учетом, что обработку мы проводим после осмотра каждого пациента, это позволит сократить время ожидания следующим больным", - рассказала врач-офтальмолог Екатерина Пономарева.

Ежегодно к офтальмологам приемного отделения ОКБ №2 за помощью обращается около 21 тысячи пациентов, пишет "Мегатюмень".

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