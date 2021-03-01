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В весенние каникулы школьники могут посетить Тюменский район

Общество, 08:54 14 марта 2021

Фото: ферма "Тюменский страус"

Экскурсии для школьников по Тюменскому району предлагают туроператоры. Как рассказали в управлении экономики и стратегического развития администрации района, в частности, ребята могут побывать на страусиной ферме в селе Чикча.

Увлекательным путешествием для ребят станет посещение археологического музея-заповедника на берегу озера Андреевское, некоторые из экспонатов которого датируются V тысячелетием до нашей эры.

В числе популярных школьных экскурсий – "Дом Северных людей" и обсерватория "Старая башня" в Червишево. Также можно съездить в конный клуб "Аллегро" в селе Ембаево и посетить Тюменский зоопарк в Винзилях.

Сейчас туристическая отрасль в экономике Тюменского района набирает обороты, ее развитие – одно из приоритетных направлений деятельности администрации, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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