Тюменцы могут заявиться на конкурс федеральных грантов

Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте

Стартовал прием заявок от физических лиц и образовательных организаций высшего образования на Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники поборются за гранты в размере 2,5 млн руб. и 15 млн рублей.

Конкурс пройдет в заочном формате, подать заявку можно на сайте АИС-Молодежь России до 7 апреля. Молодые люди от 14 до 30 лет могут заявиться в следующих номинациях: "Добровольчество", "Развитие социальных лифтов", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие".

Для представителей вузов подготовлено 12 номинаций, в частности: "Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков", "Спорт, здоровый образ жизни, туризм", "Студенческое самоуправление", пишет "Комсомольская правда-Тюмень".