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Тоболяки решат, какие дворы нужно отремонтировать в первую очередь

Общество, 11:52 14 марта 2021

Фото: Администрация Тобольска

В Тобольске внедрили новый порядок отбора дворовых территорий для благоустройства. Об этом рассказал председатель комитета жилищного хозяйства департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Евгений Курач.

"В этом году бюджетом предусмотрено 30 млн рублей на субсидирование благоустройства дворовых территорий. Эта цифра пока не окончательная, возможно ее увеличение. Планируется отремонтировать либо установить детское игровое оборудование на 23 дворовых территориях, - уточнил он.

На сегодняшний день 138 тобольских дворов требуют ремонта. При текущем финансировании замена всего детского оборудования составит шесть лет.

Как пояснил Евгений Курач, согласно новому документу, после завершения инвентаризации на рейтинговое голосование представят перечень дворов, которые войдут в список работы на текущий год, пишет "Тюменская область сегодня".

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