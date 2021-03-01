Врачи моногоспиталей помогают пациентам справиться со страхом перед COVID-19

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 749 пациентов были госпитализированы в подразделения моноинфекционного госпиталя на базе Областной инфекционной клинической больницы в 2020 году. 10 тыс. 598 человек выздоровели, остальные продолжают лечение.

"Наши больные – особая категория, требующая большого внимания. Ведь люди напуганы диагнозом, а мы обязаны их успокоить, вселить надежду на выздоровление. У нас работают эффективные механизмы лечения", - говорит заведующий моноинфекционным госпиталем на улице Новой Дмитрий Бойко.

В палатах пациенты находятся до тех пор, пока им нужна стационарная терапия – не всегда до полного выздоровления. Это зависит от степени поражения легких, общего состояния. Если нет осложнений, то пациенты продолжают лечение амбулаторно, сообщает пресс-служба Областной инфекционной клинической больницы.

Галина Павловна Л. всего несколько дней назад вернулась домой, хотя коронавирусом заболела в первых числах февраля. Около двух недель она лечилась в моноинфекционном госпитале по улице Новой, а после проходила реабилитацию в санатории "Жемчужный".

Болезнь началась с повышения температуры и кашля. Специалисты поликлиники №12 взяли анализы на COVID-19, направили на КТ которая показала, что инфекцией поражена почти четверть легких.

"Поначалу лечение казалось слишком простым – капельниц не было. Потом уже успокоилась, когда от уколов и таблеток легче стало. Без внимания не оставалась, в палату врачи и медсестры регулярно заходили. Давление и температуру по нескольку раз на дню измеряли, если нужно - давали кислород, брали анализы. Только ЭКГ четыре раза провели", - поделилась Галина Павловна.