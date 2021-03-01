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Телеграм-бот поможет тобольским школьникам выбрать профессию

Общество, 15:41 14 марта 2021

Фото: App Store | Фото:

Третий блок чат-бота ProYou "Кем ты станешь, когда вырастешь?" станет доступен на платформе Telegram 15 марта. Пользователям предложат ответить на вопросы о любимых школьных предметах и предпочтениях в профессиях.

"У каждого человека с рождения уникальный тип мышления, скорость реакции и базовые навыки. Чат-бот помогает подобрать наилучшую профессию, скомбинировав базу школьника и личные интересы. В конечном итоге это отразится и на его продуктивности и удовольствии от рабочего процесса", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

После прохождения тестов пользователь получит список подходящих профессиональных сфер, рекомендации по развитию личных качеств и гибких навыков. Советы основываются на результатах двух предыдущих блоков и дополнительных вопросов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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