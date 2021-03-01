  • 14 марта 202114.03.2021воскресенье
  • USD73,5081
    EUR87,7981
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Цены на автомобили продолжат расти, уверен эксперт

Общество, 17:36 14 марта 2021

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Тюменцам назвали главные причины роста цен на машины. Управляющий одного из местных банков Александр Хорошев рассказал, что будет с ценами на авто в 2021 году.

"На стоимость авто в 2021 году продолжат оказывать влияние следующие факторы, что и в 2020: пандемия и связанные с ней процессы, дефицит автомобилей, действия государства, "скрытая инфляция", рост цен на ресурсы, курс рубля", - отметил эксперт.

В период карантинных ограничений все российские автозаводы существенно снизили темпы выпуска машин. Сложившийся дефицит спровоцировал рост цен, особенно по самым популярным моделям: KIA, Volkswagen и Hyundai.

"Но вопрос не только в простоте автопроизводства и сборке кузовов, но и в поставке комплектующих, электроники, металлопроката, нарушении логистических цепочек. Все автопредприятия работают по схеме "Just in Time", никто не держит склады комплектующих на годы вперед. Производители, конечно, будут пытаться сдерживать рост цен, чтобы не обрушить продажи, но это в любом случае лишь сделает более мягким изменение стоимости авто. Поэтому даже после снятия ограничений будет наблюдаться серьезный дефицит и постепенный рост стоимости", - считает Хорошев.

Также некоторое влияние на ценообразование окажет планируемое повышение утилизационного сбора, но только на импортные авто. С повышением цены на импортные автомобили потребитель будет рассматривать более дешевые варианты, пишет Megatyumen.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 14.03.2021Жители Тобольска устроили забеги с блинами на сковородке
18:07 14.03.2021В Тюменской области начали работу над созданием электронного социального навигатора
17:36 14.03.2021Цены на автомобили продолжат расти, уверен эксперт
17:08 14.03.2021Ветеранским организациям в Тюмени расскажут об инновационных методах проведения мероприятий