Цены на автомобили продолжат расти, уверен эксперт

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Тюменцам назвали главные причины роста цен на машины. Управляющий одного из местных банков Александр Хорошев рассказал, что будет с ценами на авто в 2021 году.

"На стоимость авто в 2021 году продолжат оказывать влияние следующие факторы, что и в 2020: пандемия и связанные с ней процессы, дефицит автомобилей, действия государства, "скрытая инфляция", рост цен на ресурсы, курс рубля", - отметил эксперт.

В период карантинных ограничений все российские автозаводы существенно снизили темпы выпуска машин. Сложившийся дефицит спровоцировал рост цен, особенно по самым популярным моделям: KIA, Volkswagen и Hyundai.

"Но вопрос не только в простоте автопроизводства и сборке кузовов, но и в поставке комплектующих, электроники, металлопроката, нарушении логистических цепочек. Все автопредприятия работают по схеме "Just in Time", никто не держит склады комплектующих на годы вперед. Производители, конечно, будут пытаться сдерживать рост цен, чтобы не обрушить продажи, но это в любом случае лишь сделает более мягким изменение стоимости авто. Поэтому даже после снятия ограничений будет наблюдаться серьезный дефицит и постепенный рост стоимости", - считает Хорошев.

Также некоторое влияние на ценообразование окажет планируемое повышение утилизационного сбора, но только на импортные авто. С повышением цены на импортные автомобили потребитель будет рассматривать более дешевые варианты, пишет Megatyumen.ru.