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Автоэксперт предостерег тюменцев от резких маневров в гололедицу

Общество, 20:47 14 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весна – настоящее испытание для водителей: плюсовая температура сменяется морозами, снег – дождем, как следствие, на дорогах образуется гололед и увеличивается число ДТП. Инструктор по экстремальному вождению Артём Прокопьев предостерег тюменцев от опасных маневров.

"Основной фактор – скорость. Все торопятся, забывая о том, что где-то солнце растопило лед, а где-то снежный, скользкий участок дороги. Все аварийные ситуации возникают от того, что люди расслабляются за рулем, не обращают внимания на мелочи. Не учитывают коэффициент сцепления. Водители зачастую слишком самоуверенны и думают, что ситуация на дороге будет развиваться в одном русле, а в реальности происходит немного по-другому. Мы всегда думаем, что успеем затормозить, но на самом деле это не так, особенно в такую погоду. В экстренных действиях, в случаях потери управления, вариантов маневров много, но все ограничено по времени и по пространству", - уточнил он.

Самая простая ошибка, которую совершают водители, - это скольжение передними колесами. Не все тренируют в себе "чувство" колес. Это определенный навык, который нужно отрабатывать, пишет "Мегатюмень".

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