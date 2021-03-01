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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Тюменская линия" проведет трансляцию пресс-конференции по защите прав потребителей

Общество, 10:39 15 марта 2021

Фото: Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Как в Тюменской области организована работа по защите прав потребителей? Насколько она востребована у тюменцев. В каких сферах чаще всего фиксируются нарушения.

Об этом специалисты регионального управлении Роспотребнадзора расскажут во время пресс-конференции "Всемирный день защиты прав потребителей".

Начало онлайн-трансляции в 12 часов.

Встреча проходит в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области (Рижская 45,а).

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