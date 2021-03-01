В Тюмени автомобилистка на Geely влетела в мостовой отбойник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщина 1955 г. р., находившаяся за рулем автомобиля Geely, пострадала в аварии на мосту перекрестка ул. Республики и Монтажников в Тюмени утром 15 марта

"Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Geely, столкнулась с машиной Lada Granta, ехавшей в попутном направлении. После Geely въехал в ограждение и упал вниз, за конструкцию. Автомобилистка пояснила, что ей создали помеху на дороге", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Женщина получила травмы. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова