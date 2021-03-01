  • 15 марта 202115.03.2021понедельник
  • USD73,5081
    EUR87,7981
  • В Тюмени -5..-7 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени автомобилистка на Geely влетела в мостовой отбойник

Происшествия, 11:49 15 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщина 1955 г. р., находившаяся за рулем автомобиля Geely, пострадала в аварии на мосту перекрестка ул. Республики и Монтажников в Тюмени утром 15 марта

"Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Geely, столкнулась с машиной Lada Granta, ехавшей в попутном направлении. После Geely въехал в ограждение и упал вниз, за конструкцию. Автомобилистка пояснила, что ей создали помеху на дороге", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Женщина получила травмы. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:49 15.03.2021В Тюмени автомобилистка на Geely влетела в мостовой отбойник
10:51 15.03.2021В Тюмени пьяный водитель чуть не погубил пассажира
10:10 15.03.2021В Тюмени ночью горели Land Rover, Volkswagen и Renault Duster
16:25 12.03.2021В Тюмени разыскивают водителя, сбившего детей возле школы