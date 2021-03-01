Тюменец оплатил долги по алиментам, чтобы устроиться на госслужбу

| Фото: twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

Более 130 тыс. рублей долга по алиментам выплатил своему сыну житель Тюмени, чтобы устроиться на работу, сообщает УФССП России по Тюменской области.

40-летний тюменец после развода с бывшей супругой перестал заботиться о 14-летнем сыне, скрываясь от судебных приставов. Работая неофициально, мужчина был намерен устроиться на госслужбу, и для этого решил полностью оплатить свой долг. Гражданин добровольно явился к судебному приставу, предъявив чек об оплате.

На работу мужчину приняли, а копия исполнительного документа для удержания дальнейших выплат из заработной платы передана в учреждение.