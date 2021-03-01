Тюменский центр "Аванпост" проводит онлайн-викторину о Севастополе

Фото: sevmuseum.ru Фото: sevmuseum.ru

Военно-историческую онлайн-викторину "Город-герой Севастополь" проводит на своих страницах в соцсетях региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" с 15 по 20 марта, сообщает "Тюменская область сегодня".

В группе центра публикуются посты с фактами военной истории города-героя, а 20 марта появится ссылка на онлайн-тест. "Мы дадим возможность участникам викторины изучить историю Севастополя, а затем проверить, насколько внимательными они были и что нового узнали", - рассказали педагоги центра "Аванпост".

Участниками викторины могут стать желающие в возрасте от 12 до 35 лет. Те, кто правильно ответит на все вопросы теста, получат памятные подарки.