Более 40 тысяч рублей заплатит водитель из Тюмени за многократные нарушения ПДД

40 тыс. 400 рублей долгов в виде штрафов за 54 нарушения правил дорожного движения накопил водитель "Тойоты", которого остановили Инспекторы полка ДПС ГИБДД Тюменской области, сообщает ведомство.

Все нарушения зафиксированы камерами на дорогах.

Мужчина пояснил, что он не знает о своих многочисленных штрафах, так как они приходили ему по старому адресу. 56-летний автомобилист 44 раза превысил скорость движения, 7 раз проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, 3 раза заехал за стоп-линию.

В рамках совместного взаимодействия, автоинспекторы вызвали на место задержания судебных приставов. За долги по нарушениям ПДД автомобиль эвакуировали на стоянку УФСС. Мужчина заявил, что он готов срочно оплатить долги, чтобы забрать автомобиль.

ГИБДД призывает жителей региона оплачивать вовремя штрафы за нарушения ПДД, в том числе зафиксированные автоматизированными камерами. Заместитель начальника Центра автоматизированной фото-видеофиксации ГИБДД Александр Прокопенков отметил, что сотрудники ведомства мониторят информацию по оплате штрафов и выбирают особо злостных должников. Их данные заносятся в специальную базу и инспекторы ДПС задерживают неплательщиков.