В Тобольске началась предварительная регистрация в "Отряды мэра-2021"

Фото: КДМ Тобольск Фото: КДМ Тобольск

Кампания по трудоустройству "Отряды мэра-2021" стартовала в Тобольске. Соответствующее распоряжение подписал глава города Максим Афанасьев.

Предполагается временно трудоустроить 1 тыс. 620 подростков. Заработная плата за полную 10-дневную смену составит 4904,92 руб. Помимо зарплаты, участникам "Отрядов мэра" от Центра занятости населения будет выплачиваться материальная помощь.

Несмотря на то, что летняя кампания начнется с 1 июня, уже сейчас потенциальным участникам необходимо начать активную подготовку и собрать требуемый для трудоустройства пакет документов.

Предварительные заявки принимаются до 31 марта. В апреле 2021 года начнется прием документов на смены в июне. С 5 апреля по 15 августа будет доступна запись в резерв. Кто не успеет собрать документы вовремя, могут рассчитывать на трудоустройство при наличии вакансий.