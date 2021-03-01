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В Тобольске началась предварительная регистрация в "Отряды мэра-2021"

Общество, 11:01 21 марта 2021

Фото: КДМ Тобольск

Кампания по трудоустройству "Отряды мэра-2021" стартовала в Тобольске. Соответствующее распоряжение подписал глава города Максим Афанасьев.

Предполагается временно трудоустроить 1 тыс. 620 подростков. Заработная плата за полную 10-дневную смену составит 4904,92 руб. Помимо зарплаты, участникам "Отрядов мэра" от Центра занятости населения будет выплачиваться материальная помощь.

Несмотря на то, что летняя кампания начнется с 1 июня, уже сейчас потенциальным участникам необходимо начать активную подготовку и собрать требуемый для трудоустройства пакет документов.

Предварительные заявки принимаются до 31 марта. В апреле 2021 года начнется прием документов на смены в июне. С 5 апреля по 15 августа будет доступна запись в резерв. Кто не успеет собрать документы вовремя, могут рассчитывать на трудоустройство при наличии вакансий.

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