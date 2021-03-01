В Ишиме продолжается подготовка к весеннему паводку

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Реконструкция гидротехнических сооружений продолжается в Ишиме. Подрядчик - Ишимское ДРСУ - приступил к восстановлению участка дамбы протяженностью 800 метров от очистных сооружений до ул. Серебрянка.

"По переходящему контракту 2020 года выполняем работы на двух участках. На первом — от железнодорожного моста до очистных, протяженностью 1,9 км — строительство завершено. Второй участок планируем восстанавливать в два этапа: 300 метров — до наступления паводка, оставшиеся 500 метров — после прохождения воды", — сообщил генеральный директор ДРСУ-5 АО "ТОДЭП" Дмитрий Губанов.

В настоящее время проводятся работы по отсыпке дамбы грунтом и планировке откосной части.

"Начиная с 2017 года мы практически полностью восстановили дамбы вдоль города. В прошлом году закончено строительство гидротехнических сооружений в Восточном промузле, районе железнодорожного моста, садоводческого общества "Керамик". Все дамбы уже успешно прошли испытание паводком. Участок в районе садов "Железнодорожник" — последний, паводок прошлого года он выдержал, но не соответствует проектным решениям. С окончанием строительства наш город будет надежно огражден от большой воды со стороны реки Ишим, — подчеркнул глава Ишима Фёдор Шишкин.

Точных прогнозов, по какому сценарию будет проходить паводок 2021 года, пока нет. Но подготовка к нему началась задолго до весны: проведены обходы граждан, проживающих в подтапливаемой зоне, заключены соглашения на размещение домашнего скота, завершается расчистка русла реки Карасуль, сообщает пресс-служба районной администрации.